Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, geçen cumartesi Riyad'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takibi için neler yapılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.