Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile Gazze'deki Durumu Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son durumu ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Katarlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı. - ANKARA