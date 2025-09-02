Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Filistin devletinin tanınması ve Gazze'deki ateşkes müzakereleri ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi geçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması amacıyla yürütülen ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerdeki son durum ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
