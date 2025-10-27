Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ ile Görüşmeler Yaptı
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakan Fidan, yapılan görüşmede Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktarırken, Karadağ tarafının bu hususta Bakan Fidan'a güvence verdiği açıklandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika