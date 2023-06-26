Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ'da Boşnak Partisi Genel Başkanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ'da Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile görüştü. Görüşmede, Boşnak Partisi'nin tarihi seçim başarısı tebrik edildi ve Karadağlı Boşnak kardeşlerin destekleneceği vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız, Boşnak Partisi'ni tarihi seçim başarısından dolayı tebrik ederek, Karadağlı Boşnak kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğimizi vurguladı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika