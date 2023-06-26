Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Karadağ'da Boşnak Partisi Genel Başkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ'da Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimoviç ile görüştü. Görüşmede, Boşnak Partisi'nin tarihi seçim başarısı tebrik edildi ve Karadağlı Boşnak kardeşlerin destekleneceği vurgulandı.