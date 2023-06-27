Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile GDAÜ Zirvesi için bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi için Podgoritsa'da buluştu.

Dışişleri Bakanlığı'nca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi için Podgoritsa'da bulunan Bakanımız Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi" denildi.