Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimovic ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Boşnak Partisi Genel Başkanı Ervin İbrahimovic ile görüştüğü bildirildi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın İbrahimovic ile görüştüğü belirtildi.