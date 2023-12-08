Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'yı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması çalışmaları kapsamında Kanada'nın başkenti Ottava'yı ziyaret edecek.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması çalışmaları kapsamında, Kanada'nın başkenti Ottava'yı ziyaret edecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, İİT ve Arap Ligi Temas Grubu'nun, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına dönük çalışmaları çerçevesinde 9 Aralık 2023 tarihinde Ottava'yı ziyaret edecektir" denildi.