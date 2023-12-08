Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 Aralık'ta Kanada'nın başkenti Ottova'ya gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına dönük çalışmaları çerçevesinde 9 Aralık tarihinde Ottava'yı ziyaret edecek. - ANKARA