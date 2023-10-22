Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile İsrail ve Filistin'deki son gelişmeleri ve Gazze'deki insani durumu ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile telefonda görüştü.

?Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bu akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ile Gazze'deki insani durum ele alındı.