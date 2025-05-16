Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kaja Kallas ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında bugün İstanbul'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi. - ANKARA