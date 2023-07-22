Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'ya gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde yarın gerçekleştirilecek 'Kalkınma ve Göç Konulu Roma Konferansı'na katılmak üzere İtalya'ya gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde 23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Kalkınma ve Göç Konulu Roma Konferansı'na katılmak üzere İtalya'ya bir ziyarette bulunacaktır. Müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya ile karşılaştığımız ortak sınamaların başında gelen göç ile kalkınma konusunda önemli paydaşları bir araya getirecek konferansta, düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürülebilir çözümler üretilmesi ve böylece göçün kaynakta durdurulması için atılabilecek adımların ele alınması hedeflenmektedir. Sayın Bakanımızın bu vesileyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir" denildi.