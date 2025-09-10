Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'ya Çalışma Ziyareti Gerçekleştirecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 11-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği İtalya ziyareti kapsamında Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile görüşecek. İki bakan, son olarak 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında bir araya gelmişti. Bakan Fidan'ın İtalyan mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, iki stratejik ortak ve NATO müttefiki olan Türkiye-İtalya ilişkilerin önemine ve karşılıklı üst düzeyli ziyaretlerin, ilişkilere olan katma değerine dikkat çekmesi bekleniyor. Fidan'ın, iki ülke arasında 40 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşılabilmesi için iş birliği alanlarının korunarak çeşitlendirilmesi gerektiğini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle (AB) mevcut Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

AKDENİZ'DE İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Görüşmelerde; Akdeniz'de enerji güvenliği ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliği imkanlarının gündeme getirilmesi, tüm devletlerin bu konularda bölgede yürütecekleri çalışmalarda uluslararası hukuka uygun hareket etmelerinin gerekliliğine vurgu yapılması planlanıyor. Bakan Fidan'ın, düzensiz göçle mücadele konusunda iş birliğinin öneminin altını çizmesi beklenirken, Türkiye-İtalya arasında savunma sanayi iş birliğinin sürdürülmesi ile bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesinin önemine dikkat çekmesi planlanıyor. Fidan'ın gündeminde, Türkiye-AB ilişkilerinin de yer alması ve NATO kapsamındaki iş birliğini ele alması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca, Libya'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması, Gazze'deki insani durumun ele alınması Suriye, Ukrayna, İran ve Afrika başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan, ziyaret kapsamında 'Istituto Affari Internazionali' isimli düşünce kuruluşunda da konuşma yapacak.