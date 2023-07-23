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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından karşılandı

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kalkınma ve Göç Konulu Konferansı'na katılmak üzere başkent Roma'ya gitti. Bakan Fidan, konferansın yapılacağı binada, İtalya Başbakanı Meloni tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kalkınma ve Göç Konulu Konferansı'na katılmak üzere başkent Roma'ya gitti. Bakan Fidan, konferansın yapılacağı binada, İtalya Başbakanı Meloni tarafından karşılandı.

Görüntü DÖkümü

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-Fidan'ın Meloni tarafından karşılanması

-Konferans salonu

-Detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Giorgia Meloni Hakan Fidan İtalya Politika Haberler

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