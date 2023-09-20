Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası örgütlerde işbirliği ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Bakanlığın X sosyal medya platformundaki paylaşımına göre, Fidan, BM Genel Kurulu marjında İsviçreli mevkidaşı Cassis ile Türkevi binasında görüştü.

Taraflar, ikili ilişkileri, bölgesel konularda ve uluslararası örgütlerde işbirliğini ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile de bir görüşme gerçekleştirdi.