Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveç'teki Kuran-ı Kerim'e Yönelik Eylemi Lanetledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te yapılan Kuran-ı Kerim'e yönelik aşağılık eylemi lanetlediğini açıkladı. Fidan, bu tür İslam karşıtı eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, " Kuran-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum" dedi.

Bakan Fidan, Twitter hesabından açıklama yaptı. Fidan, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" ifadelerini kullandı.