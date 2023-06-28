Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveç'teki Kuran-ı Kerim'e Yönelik Eylemi Lanetledi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te yapılan Kuran-ı Kerim'e yönelik aşağılık eylemi lanetlediğini açıkladı. Fidan, bu tür İslam karşıtı eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, " Kuran-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum" dedi.
Bakan Fidan, Twitter hesabından açıklama yaptı. Fidan, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika