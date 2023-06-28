Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveç'teki İslam Karşıtı Eylemi Lanetledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te yapılan İslam karşıtı eyleme tepki göstererek, bu tür eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan eyleme tepki gösterdi. Fidan, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır."