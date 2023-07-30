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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveç Dışişleri Bakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kur'an-ı Kerim'e karşı İsveç'te düzenlenen saldırılar ele alındı. Bakan Fidan, İsveç hükümetinden saldırıların önlenmesi için somut adımlar beklediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kur'an-ı Kerim'e karşı İsveç'te düzenlenen saldırılar ele alındı. Bakan Fidan, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti. Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik süreci de ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hakan Fidan İsveç Politika Haberler

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