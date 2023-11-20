Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail zulmünün son bulması için gerekeni yapmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili Türkiye'nin politikasına yönelik açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail zulmünün son bulması ve bölgede iki devletli çözümün hayata geçmesi için gerekenin yapılacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili Türkiye'nin politikasına yönelik, "İsrail zulmünün devam etmemesi, son bulması ve bölgede iki devletli çözümün hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Suriye meselesinde Türkiye'nin yapıcı bir rol oynamaya çalıştığına işaret eden Fidan, "Son 6-7 yıldır bildiğiniz gibi muhalefetle rejim arasında herhangi bir çatışma yok. Biz bu çatışmayı körükleyen tarafta değiliz. Siyasal bir çözüm bulunması yolunda beklentimiz de var çalışmamız da var." şeklinde konuştu.

Fidan, "Her türlü fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz ama rejimin şu anda kendi muhalefetiyle uzlaşmaya yönelik çok ciddi adımlar attığını da açıkçası görmüyoruz." ifadelerini kullanarak Türkiye'nin, Suriyeli sığınmacıları zorla gönderme gibi bir politikasının da olmadığının altını çizdi.

Türkiye'nin göçle ilgili en büyük tezi, göç üreten yerlerdeki sorunlara bakmak

Göç sorununun küresel bir sorun olduğunu vurgulayan Fidan, "Kalkınmış olan, refah üretmiş olan, istikrarlı olan bütün ülkelere şu anda ciddi bir mülteci ve düzensiz göçmen akışı var. Bu aslında küresel adaletsizliğin, küresel gelir dağılımı problemlerinin, siyasal sistemlerin probleminin, çeşitli kılıflarla devam eden sömürgeciliğin, modern sömürgeciliğin sonucu." dedi.

Fidan, Türkiye'nin göçle ilgili en büyük tezinin göç üreten yerlerdeki sorunlara bakmak olduğunu ifade etti.

Küresel göç sorununa karşı küresel bir mücadelenin ortaya konması gerektiğini söyleyen Fidan, "Etkilenen sadece Türkiye değil. Gelişmiş, müreffeh olan, bölgesinde istikrar olan bütün ülkeler etkileniyor. Yani Türkiye'nin kalkınmasının, bölgesinde temel etmiş olmasının, istikrarlı olmuş olmasının neticelerinden de biri. Dolayısıyla biz bölgesel istikrara, bölgesel ekonomik projelerine, kalkınma projelerine politika olarak önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz Kıbrıs'ı bağımsız bir devlet ve egemen bir devlet olarak tanıdığımız için Kıbrıs yetkilileri nezdinde endişelerimizi gündeme getiriyoruz"

İsrail vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) emlak başvurusu iddialarıyla ilgili Fidan, 2000 yılından bu yana İsrail vatandaşları tarafından KKTC'de 200 küsur emlak alım başvurusu yapıldığını ve tüm ülkeler arasında İsrail'in 12. sırada olduğunu ifade etti.

Fidan, KKTC'de üçüncü ülke vatandaşlarına taşınmaz mal satışlarının ancak Bakanlar Kurulu onayına bağlı olarak gerçekleşebileceğini anımsatarak "Aracılar vasıtasıyla yapıldığı söylenen konular var. Bunlar çalışılıyor. Biz Kıbrıs'ı bağımsız bir devlet ve egemen bir devlet olarak tanıdığımız için Kıbrıs yetkilileri nezdinde bu endişelerimizi gündeme getiriyoruz." diye konuştu.

"İsrail zulmünün devam etmemesi, son bulması ve bölgede iki devletli çözümün hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz"

Gazze ile ilgili özellikle Riyad zirvesinden alınan sonuçların eleştirisinin yapıldığını ifade eden Fidan, sonuçlarda nükleer silahlarla ilgili tespit, yerleşimcilerin terörist olarak tanımlanması, bütün üye ülkelerin her türlü baskı unsurunu kullanması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi çok fazla sayıda somut ve ilk defa gündeme taşınmış konular olduğuna dikkati çekti.

Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili Türkiye'nin hareket tarzının tek taraflı çabadan ziyade kolektif olarak bütün aktörleri harekete geçirmeye yönelik olduğunu ifade ederek "Burada da geçmişe nazaran çok daha başarılı olduğumuzu, belli bir baskı unsuru oluşmaya başladığını görüyoruz." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatında (İİT) İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin alınan kararların takibi için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkelik bir temas grubu kurulduğunu söyleyen Fidan, grubun bugün faaliyetlerine Çin'de başladığını, 21 Kasım'da da Rusya'nın başkenti Moskova'da devam edeceğini kaydetti.

Fidan, "İsrail zulmünün devam etmemesi, son bulması ve bölgede iki devletli çözümün hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının bütçeleri komisyonda kabul edildi.

(Bitti)