Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail yol yakınken istikrarsızlık oluşturan politikalardan vazgeçmeli, bu sadece bölge için değil İsrail için de çok...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail yol yakınken istikrarsızlık oluşturan politikalardan vazgeçmeli, bu sadece bölge için değil İsrail için de çok tehlikeli bir durum" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail yol yakınken istikrarsızlık oluşturan politikalardan vazgeçmeli, bu sadece bölge için değil İsrail için de çok tehlikeli bir durum" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika