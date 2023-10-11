Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeleri TBMM'ye aktaracak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) bilgilendirecek. TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak sunumda, Orta Doğu ile İsrail ve Filistin arasındaki gelişmeler ele alınacak ve milletvekillerinin soruları yanıtlanacak.

TBMM Danışma Kurulu, İsrail ve Filistin'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan gelişmelerle ilgili genel görüşme kararı aldı. Buna göre; yarın toplanacak TBMM Genel Kurulu'nda Orta Doğu ile İsrail ve Filistin arasındaki gelişmeler ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genel Kurul'a sunum yaparak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.