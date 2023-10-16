Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Filistin'deki gelişmelerle ilgili görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Filistin'deki gelişmelerle alakalı Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Busaidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya görüşmelerde, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı. - ANKARA