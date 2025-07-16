Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Suriye'de istikrarsızlığa neden olacak politikalara...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Suriye'de istikrarsızlığa neden olacak politikalara tahammül edemeyiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Suriye'de istikrarsızlığa neden olacak politikalara tahammül edemeyiz" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika