Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "İsrail'in pervasız tavrı, devlet sorumluluğu taşımaktan uzak, uluslararası düzene meydan okuyan bir terör devleti...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "İsrail'in pervasız tavrı, devlet sorumluluğu taşımaktan uzak, uluslararası düzene meydan okuyan bir terör devleti zihniyetinin en açık göstergesidir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: " İsrail'in pervasız tavrı, devlet sorumluluğu taşımaktan uzak, uluslararası düzene meydan okuyan bir terör devleti zihniyetinin en açık göstergesidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika