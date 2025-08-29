Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "İsrail'in pervasız tavrı, devlet sorumluluğu taşımaktan uzak, uluslararası düzene meydan okuyan bir terör devleti...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "İsrail'in pervasız tavrı, devlet sorumluluğu taşımaktan uzak, uluslararası düzene meydan okuyan bir terör devleti zihniyetinin en açık göstergesidir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: " İsrail'in pervasız tavrı, devlet sorumluluğu taşımaktan uzak, uluslararası düzene meydan okuyan bir terör devleti zihniyetinin en açık göstergesidir." - ANKARA

