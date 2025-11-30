Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail'in bölgesel yayılmacılığı büyük bir tehlike oluşturuyor. Amacımız Gazze'de büyük emeklerle oluşturulan ateşkesin devam etmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika