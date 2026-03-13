Bakan Fidan, İspanyalı ve Singapurlu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya ve Singapur Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki savaşın etkilerini değerlendirdi ve Türk hava sahasına yönelen füzeler konusunda dayanışma mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ve Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, bölgede devam eden savaşın etkileri değerlendirildi. Bakanlar, Türk hava sahasına yönelen füzeler konusunda ülkelerinin dayanışmasını ifade ettiler. - ANKARA

