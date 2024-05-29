Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'yı Filistin'i devlet olarak tanımaya davet etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Madrid'de düzlenen basın toplantısında, "diğer Avrupa Birliği ülkelerini de İspanya'nın örnek politikasını izleyerek Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu üyeleri ile birlikte İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davete icabetle Madrid'e geldi. Bakan Fidan ve beraberindeki Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, La Moncloa Sarayı'nda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmenin ardından İİT Temas Grubu ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Fidan, ev sahipliği nedeniyle İspanya'ya teşekkür ederek, "Filistin'le dayanışma göstermek ve İspanyol dostlarımıza Filistin'i devlet olarak tanıma kararlarından dolayı teşekkür etmek için Madrid'deyiz. Filistin devleti uluslararası barış için uzun zamandır kayıp bir dava haline gelmiştir. İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin'i tam bir devlet olarak tanıyarak uluslararası barış ve güvenliğe büyük bir katkı yapmıştır. Bu nedenle, diğer Avrupa Birliği ülkelerini de İspanya'nın örnek politikasını izleyerek Filistin'i devlet olarak tanımaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İspanya'ya attıkları bu cesur adım ve uluslararası barış ve güvenliğe yaptıkları katkı için buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz" diyen Bakan Fidan, "Bölgesel barış güvenlik için, iki devletli çözüm için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MADRİD