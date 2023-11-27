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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'da mevkidaşıyla bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na katılmak üzere gittiği İspanya'nın Barselona kentinde İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na katılmak üzere gittiği İspanya'nın Barselona kentinde İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, 'Bakanımız Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu için gittiği Barselona'da, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'ni temsil eden mevkidaşları ile birlikte, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için neler yapılabileceği ele alındı' denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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