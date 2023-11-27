Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'da düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı. Forumda Gazze'deki son gelişmeler masaya yatırılırken, Filistin-İsrail çatışması ve bunun bölgeye etkileri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'da düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya temaslarını sürdürüyor. Fidan, Barselona şehrinde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı. Forumda Gazze'deki son gelişmeler masaya yatırılırken, Filistin- İsrail çatışması ve bunun bölgeye etkileri ele alındı.

Türkiye'nin yanı sıra 28 AB üyesi ile İsrail, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Monako, Karadağ, Cezayir, Mısır, Ürdün, Lübnan, Moritanya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus'un üye olduğu Akdeniz için Birlik (AiB), Akdeniz'de iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan hükümetlerarası bölgesel bir örgüttür. - BARSELONA