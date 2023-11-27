Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'da Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı. Toplantıda Gazze'deki son gelişmeler ve Filistin-İsrail çatışmasının bölgeye etkileri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Barselona kentinde Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bakanımız Hakan Fidan, İspanya'da Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldı. Barselona'da düzenlenen toplantıda Gazze'deki son gelişmeler ışığında Filistin-İsrail çatışması ve bunun bölgeye etkileri ele alındı' denildi.