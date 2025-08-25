Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda'ya İlk Resmi Ziyaretini Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Ağustos tarihlerinde İrlanda'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek.

Bakan Fidan, 26-27 Ağustos tarihlerinde İrlanda'yı ziyaret edecek. Söz konusu ziyaret, Fidan'ın İrlanda'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olacak. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile görüşmelerde bulunacak. İki Bakan, son olarak 20 Şubat tarihinde Johannesburg'da gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüşmüşlerdi.

Görüşülmesi beklenen konular

Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Avrupa'nın iki yakasında bulunan Türkiye ile İrlanda arasındaki ikili ilişkilerin ve bölgesel istişarelerin güçlendirilmesine önem verildiğini vurgulaması, 2026 yılının diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 75'incci yıl dönümü olması vesilesiyle, önümüzdeki dönemde karşılıklı üst düzey temasların artırılabileceğini ve ortak etkinlikler gerçekleştirilebileceğini ifade etmesi bekleniyor.

Aynı zamanda yapılacak görüşmelerde, İki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi için yeni iş birliği imkanlarının araştırılmasında fayda görüldüğünü kaydetmesi, İrlanda'nın gelecek yılın ikinci yarısında üstleneceği AB Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik adımlar atılmasını beklediğimizi dile getirmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Türkiye'nin, SAFE mekanizmasına dahil edilmesinin jeostratejik bir zorunluluk olduğunun altını çizmesi ve savunma sanayii alanında İrlanda'yla ortaklıklar geliştirmeye açık olduğunu vurgulaması, Türkiye olarak, İrlanda'nın Filistin meselesine yönelik ilkeli duruşunu takdir ettiğimizi ifadeyle, iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik ortak çabalara hız kazandırılması gerektiğini ifade etmesi ve bunun yanı sıra Ukrayna, Suriye ve İran başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

İkili ilişkiler

Türkiye ile İrlanda arasındaki ilişkiler 1951 yılında tesis edilmiş, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği 1973 yılında açıldı. 2026 yılında diplomatik ilişkilerin tesisisin 75'inci yıl dönümü kutlanacaktır. 1845-1852 yılları arasında yaşanan ve 1 milyon İrlandalının ölümüne, bir o kadarının ise göç etmesine neden olan 'Büyük Kıtlık' döneminde, Sultan Abdülmecid'in talimatıyla 1847 yılında nakdi ve 3 gemi dolusu gıda yardımı yapılması, ikili ilişkiler bakımından hafızalarda yer etti.

İki ülke arasında yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde seyreden ikili ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir. 2024 yılının sonu itibariyle, İrlanda'nın Türkiye'ye yönelik yatırımları 1,3 milyar dolar seviyesinde. İrlanda'da yaşayan yaklaşık 13 bin civarında Türk vatandaşı, iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından önemli bir rol üstleniyor. Diğer yandan, Türkiye'yi ziyaret eden İrlandalı turist sayısı düzenli olarak artış göstermekte olup 2024 yılında yaklaşık 200 bin İrlandalı turist Türkiye'yi ziyaret etti.

İrlanda'nın Filistin meselesine yönelik tutumu

Filistin konusunda, 1980'lerden bu yana iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çaba gösteren İrlanda, 28 Mayıs 2024 tarihinde Filistin Devleti'ni tanıdığını açıklamıştı. İrlanda ayrıca, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açtığı davaya müdahillik beyanını 6 Ocak tarihinde UAD Yazmanlığı'na iletmişti.

İsrail, söz konusu karara tepki olarak Dublin Büyükelçiliğinin kapatıldığını duyurmuş olup buna ilaveten, işgal altındaki Filistin topraklarıyla mal ticaretinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısının birinci taslağı, Haziran ayında İrlanda Hükümeti tarafından yayımlanmış. Tasarı, yeni yasama yılında parlamentoda tartışılmaya devam edecek. - ANKARA