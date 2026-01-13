Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son gelişmeler ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika