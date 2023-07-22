Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatının harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı.