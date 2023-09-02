Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'a ziyarette bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine, yarın İran'a ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulunması beklenen Fidan, ikili ilişkileri ve işbirliğini masaya yatıracak. Ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.