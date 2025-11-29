Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'a Çalışma Ziyareti Gerçekleştirecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Kasım 2025'te İran'a çalışma ziyareti yapacağını açıkladı. Ziyaretle ilgili detaylar Bakanlığın resmi internet sitesinde yer aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İran'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bakanımız, 30 Kasım 2025 tarihinde İran'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika