Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye olarak Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına ve refahına yönelik desteğimiz tamdır" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye olarak Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına ve refahına yönelik desteğimiz tamdır" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye olarak Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına ve refahına yönelik desteğimiz tamdır" dedi. - BAĞDAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel