Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye olarak Irak'ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına ve refahına yönelik desteğimiz tamdır" dedi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel