Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ziyaretinde resmi temaslara devam ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ziyareti kapsamında resmi temaslarını sürdürüyor. Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi, Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar Hekim, eski Başbakan Nuri Maliki ve diğer yetkililerle görüştü. Bugün ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ziyareti kapsamında resmi temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile başkent Bağdat'ta bir araya geldi. Fidan daha sonra Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar Hekim ile görüştü. Fidan, ardından Irak eski Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile görüştükten sonra Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile bir araya geldi. Son olarak Bakan Fidan, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Al Abbasi ile görüştü.

Bakan Fidan'ın bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.