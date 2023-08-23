Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar Hekim ve eski Başbakan Nuri Maliki ile görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar Hekim ve eski Başbakan ve Kanun Devleti Koalisyonu Lideri Nuri Maliki'yle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar Hekim ve eski Başbakan ve Kanun Devleti Koalisyonu Lideri Nuri Maliki'yle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Bağdat'ta Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar Hekim ve eski Başbakan ve Kanun Devleti Koalisyonu Lideri Nuri Maliki'yle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat Irak Politika Haberler

title