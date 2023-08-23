Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar Hekim ve eski Başbakan Nuri Maliki ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar Hekim ve eski Başbakan ve Kanun Devleti Koalisyonu Lideri Nuri Maliki'yle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar Hekim ve eski Başbakan ve Kanun Devleti Koalisyonu Lideri Nuri Maliki'yle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Bağdat'ta Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar Hekim ve eski Başbakan ve Kanun Devleti Koalisyonu Lideri Nuri Maliki'yle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. - BAĞDAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika