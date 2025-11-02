Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Temasları Sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile de bir araya gelmişti. - BAĞDAT