Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Önemli Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'taki temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile görüştü.

Bakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de bir araya gelmişti. - BAĞDAT