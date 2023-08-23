Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Fetih İttifakı lideri Hadi Amiri ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Fetih İttifakı lideri Hadi Amiri ile bir araya geldi. Fidan, başkent Bağdat'taki temasları çerçevesinde görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Fetih İttifakı lideri Hadi Amiri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta görüşmelerini sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'taki temasları çerçevesinde Fetih İttifakı lideri Hadi Amiri ile görüştü. Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi beklenen Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat ve Erbil'de temaslarını sürdürecek. - BAĞDAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika