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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ı ziyaret edecek

Politika Haberleri

Bakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyarette bulunacak. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Bağdat'ta ve Erbil'de üst düzey temaslar gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Ziyaret vesilesiyle, Irak'la iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır' denildi. - ANKARA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ı ziyaret edecek.

Bakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyarette bulunacak. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Bağdat'ta ve Erbil'de üst düzey temaslar gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Irak'la iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Bağdat Erbil Irak Politika Haberler

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