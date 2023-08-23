Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri ile Görüştü
Politika Haberleri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ile bir araya geldi. Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor ve Erbil'de de üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ile görüşme gerçekleştirdi.
Fidan'ın Erbil'de de üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor. - BAĞDAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika