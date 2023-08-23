Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ile bir araya geldi. Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor ve Erbil'de de üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor.