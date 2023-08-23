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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri ile Görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ile bir araya geldi. Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor ve Erbil'de de üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ile görüşme gerçekleştirdi.

Fidan'ın Erbil'de de üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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