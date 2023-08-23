Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ticaretin artırılması, terörle mücadele ve sınır aşan suların verimli kullanılması konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirdiği Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Fidan, Irak'taki son gününde başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Fidan ve Reşit arasındaki görüşmede, ikili ticaretin artırılması, terörle mücadele ve iki ülke arasında sınır aşan suların verimli kullanılması konuları ele alındı. - BAĞDAT