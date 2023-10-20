Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi. İki bakan arasında İsrail-Filistin arasındaki son gelişmeler ele alındı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile bakanlıkta bir araya geldi. İki bakan baş başa görüştükten sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Basına kapalı görüşmelerde, İsrail- Filistin arasında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika