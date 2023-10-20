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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi. İki bakan arasında İsrail-Filistin arasındaki son gelişmeler ele alındı.