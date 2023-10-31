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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yarın Ankara'da ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi...

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Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yarın Ankara'da ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi öngörülmekte.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yarın Ankara'da ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi öngörülmekte. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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