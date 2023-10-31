Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yarın Ankara'da ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi...
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yarın Ankara'da ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi öngörülmekte.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yarın Ankara'da ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi öngörülmekte. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika