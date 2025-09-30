Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Fransa Dışişleri Bakanı Barrot Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.