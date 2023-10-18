Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Suudi Arabistan'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Suudi Arabistan'da yapılan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Suudi Arabistan'da yaptıkları görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı marjında bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye arasında ikili stratejik ittifak ilişkilerinin gündemi başta olmak üzere uluslararası örgütler çerçevesinde işbirliği konuları, bölgede yaşanan son gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerinin perspektiflerinin ele alındığı aktarıldı.

Fidan ve Bayramov, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Kurulu'nun Azerbayca'nın Şuşa kentinde düzenlenen 27. toplantısında görüşülen konular ve iki ülkenin yıl sonuna kadar çok taraflı formatta etkinliklere katılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bakanların ayrıca, diğer bölgelere yaşanan süreçleri de ele aldığı aktarıldı. - BAKÜ