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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme Pazartesi günü gerçekleşecek.

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Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme Pazartesi günü gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme Pazartesi günü gerçekleşecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Antony Blinken Politika Haberler

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