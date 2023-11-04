Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme Pazartesi günü gerçekleşecek.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme Pazartesi günü gerçekleşecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme Pazartesi günü gerçekleşecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika