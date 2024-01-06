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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul'da Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Bakan Fidan ile Blinken'ın, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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